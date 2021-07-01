إصابة طفلة وامرأة جراء قصف الاحتلال التركي للريف الشمالي لمنبج

وقال مجلس منبج العسكري على موقعه الرسمي أن جيش الاحتلال التركي استهدف في الساعة 2:00 صباح اليوم قرية عون الدادت شمال مدينة منبج، من قاعدة توخار، بقذائف الهاون، أصابت طفلة وامرأة بجروح بليغة.

وفي التفاصيل ذكر المجلس أن عدد القذائف بلغت "11 قذيفة، وقعت 4 قذائف وسط القرية، أدت إلى إصابة امرأتين بجروح بليغة. فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وامرأة في الأربعين".

مؤكداً أن القصف تسبب بأضرار مادية أيضاً داخل القرية.

إلى ذلك تزداد انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على القرى الآهلة بالسكان على طول خطة جبهة الساجور من قرية الهوشرية حتى قرية البوغاز حدة كل يوم، المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري.

وكان المركز قد كشف في وقت سابق من اليوم، حصيلة القصف التركي على قرى منبج خلال شهر حزيران/ يونيو المنصرم، مؤكداً تعرض 21 قرية من قرى منبج المحاذية لخطوط التماس للقصف بقذائف ومدافع الهاون والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تسببت بخسائر مادية واسعة.

(س ر)

ANHA