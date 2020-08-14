إصابة طفلة بهجوم إسرائيلي على غزة

أفاد مراسلنا في غزة، بإصابة طفلة فلسطينية بشظية إثر القصف الإسرائيلي لأراضي زراعية ومواقع تابعة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، كما لحقت أضرار واسعة في منازل المواطنين نتيجة شدة القصف.

وقال، إن الجيش شن سلسلة غاراتٍ على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة ومففخة صوب المستوطنات القريبة من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش رد على البالونات باستهداف واسع لمواقع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأدت البالونات المطلقة من غزة، إلى اندلاع حرائق واسعة في احراش ومزارع المستوطنات القريبة من القطاع.

وتطالب المجموعات التي تطلق البالوانات –مدعومة من الفصائل – برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

تزيد الهجمات الإسرائيلية من احتمالية وصول الأوضاع إلى تصعيدٍ عسكري كبير بين الفصائل والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن هددت الفصائل بكسر المعادلة التي تريد إسرائيل فرضها عبر الحصار المستمر لقطاع غزة.

(ع م)