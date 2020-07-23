إصابة طفلة بانفجار قنبلة في مدينة قامشلو- تم التحديث

وأفادت مصادر من المكان أن الانفجار الذي سمع مساء اليوم في مدينة قامشلو ناجم عن انفجار قنبلة يدوية في منزل المواطن فخري حامد بحي المحطة القديمة شرقي مدينة قامشلو، وأسفر عن إصابة طفلته روسين بجروح نقلت على اثرها إلى مشفى نافذ لتلقي العلاج.

فيما لم يعرف بعد مصدر القنبلة التي انفجرت، وتواصل قوى الأمن الداخلي التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة

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