إصابة طفل بريف مدينة حلب جرّاء صاعقة رعدية

شهدت مدينة حلب وريفها صباح اليوم أمطاراً وصواعق رعدية.

وقد تعرض الطفل ماهر حسن البالغ من العمر 14 عاماً، من أهالي قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، لصاعقة رعدية عندما خرج من المنزل لتفقد ماشيته، بحسب ما أفاد به أهالي القرية لمراسلي وكالتنا.

أهالي القرية أسعفوا الطفل ماهر إلى مشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود.

وبحسب الكادر الطبي في المشفى، فقد أصيب الطفل ماهر في منطقة العانة والرأس.

وسارع الكادر الطبي في المشفى لإجراء الإسعافات الأولية لماهر، وتم إدخاله إلى قسم العناية المشددة في المشفى.

وأوضح الأطباء المشرفون لمراسل وكالتنا أنّ وضع الطفل شبه مستقر في الوقت الحالي.

(د ج)

ANHA