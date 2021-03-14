إصابة طفل بانفجار جسم من مخلفات داعش في الباغوز

وأوضحت مراسلتنا في ريف دير الزور الشرقي أن الطفل بهاء الدين الناصر الإبراهيم، البالغ من العمر (11عامًا)، أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار صاعق من مخلفات مرتزقة داعش به، أثناء لعبه بالقرب من منزله في الباغوز.

وكان الأهالي قد طالبوا في وقت سابق الجهات المختصة بتنظيف منطقة الباغوز من الألغام ومخلفات الأحزمة الناسفة والصواعق التي خلفها مرتزقة داعش، وخاصة في قرية الحويجة أو ما باتت تعرف بـ "مخيم الباغوز".

وكانت القرية آخر نقطة تحصنت فيها فلول داعش قبيل هزيمتها على يد قوات سوريا الديمقراطية في آذار 2019، وتحرير المنطقة بالكامل.

وخلال الـ 3 أشهر الماضية، فقد 7 أشخاص حياتهم، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح وفقدانهم أطرافهم نتيجة انفجار الألغام التي خلّفها داعش في المنطقة.

وتعمل بعض الفرق المختصة التابعة لمجلس دير الزور العسكري وبدعم من مجلس دير الزور المدني والإدارة الذاتية على نزع الألغام ومخلفات داعش من الباغوز لضمان عودة آمنة لسكانها.

(ف ع/مـ)

ANHA