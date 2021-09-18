إصابة صياد من بلدة الباغوز برصاص عناصر حكومة دمشق 

وأصيب الشاب سامي عواد الجبار من أهالي بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي صباح اليوم، بطلقات نارية أطلقها عناصر من قوات حكومة دمشق، أثناء عمله في صيد الأسماك على ضفة نهر الفرات.

وأصيب الجبار بعدة طلقات نارية في صدره نقل على إثرها إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج.

علي المردود، وهو أحد الصيادين الذين كانوا متواجدين وقت الحادث، قال إن عناصر من قوات حكومة دمشق المتمركزين غرب النهر (الشامية) في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، أطلقوا النار على الشاب سامي الجبار. ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية. وهو في حالة حرجة.

يذكر أن أحد أبناء العائلة نفسها أصيب بطلق ناري طائش قبل شهرين أطلق من جهة الضفة الغربية لنهر الفرات

( ف ع/ك)

ANHA