أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب فلسطيني، عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارته في منطقة نابلس، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.

وقال الهلال الأحمر: " إن الشاب أًصيب على حاجز زعترة في نابلس، حيث منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الجيش: " أن السائق نزل من السيارة بعد عملية الدهس وأشهر سكينًا وحاول طعن الجنود، ما أدى إلى إصابة طفيفة في صفوف الجيش".

وقال الجيش: "قامت مركبة فلسطينية بدهس جنود وُجدوا عند حاجز زعترة، وتم إطلاق النار على المركبة وإصابة سائقها بجروح، عناصر من حرس الحدود أطلقوا النار صوب المركبة وأصيب سائقها بجروح متفاوتة، ثم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية".

وإثر الحادث، أغلق الجيش حاجز زعترة بالاتجاهين واستنفر قواته في المنطقة، وشرع بأعمال تفتيش للمركبات وتضييق على الفلسطينيين.

(ع م)