إصابة شاب عراقي بهجوم مسلح في مخيم الهول

أفاد مراسلنا من ناحية الهول 45 كم شرق مركز مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، عن إصابة شاب عراقي الجنسية، بجروح بليغة بعد تعرضه لمحاولة قتل في القطاع الأول من المخيم، ونقل إلى احدى النقاط الطبية في المخيم.

وحسب شهود عيان ضمن القطاع الأول في المخيم، فإن مجموعة ملثمة مؤلفة من شخصين أقدموا على أطلاق النار على الشاب العراقي، عبر سلاح كلاشنكوف، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

ونقلا عن مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، فان الشاب الذي تعرض لمحاولة القتل هو عراقي الجنسية، ويدعى رامي مهدي، وأوضح أن التحقيقات جارية في ملابسات الواقعة، التي من المؤكد تقف ورائها خلايا مرتزقة داعش داخل المخيم، المؤلفة من نسوة داعش.

وأشار مراسلنا ان حالة الشاب المصاب حرجة نقلا عن النقطة الطبية في المخيم.

ويرتفع مع إصابة الشاب العراقي، عدد من أصيبوا في مخيم الهول في هكذا نوع من الجرائم إلى 13 شخص منذ بداية العام الجاري 2022، إلى جانب مقتل ١٠ اشخاص، بين " نساء ورجال" سوريين، عراقيين، أجانب، حسب سجلات القوات الأمنية في مخيم الهول.

وكانت قد عثرت القوات الأمنية يوم الخميس الفائت على جثة امرأة قتلت على باب خيمتها ضمن القطاع الرابع، تدعى ولاء حمامي، ويوم الثلاثاء من الأسبوع نفسه عثر على جثتين لامرأتين مجهولتي الهوية في القطاع الرابع أيضا، مرميتين بعد قتلهن بجوار جامع القطاع، بالإضافة للعثور في اليوم نفسه على جثة امرأة عراقية تدعى سورية العويد مقتولة في القطاع الاول.

وشهد مخيم الهول شمال وشرق سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً، رغم جهود القوى الأمنية لضبطها، وسط غياب تحرك دولي جاد.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الأول من العام الفائت، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(أم)

ANHA