إصابة رجل وطفله في ريف إدلب جراء قصف لحكومة دمشق على المنطقة

وأطلقت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الأحد، قذائف صاروخية على مناطق في الدقماق بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومرعيان وأطراف البارة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وأدى الاستهداف إلى إصابة رجل وابنه في مرعيان بجراح، بالإضافة لحدوث أضرار مادية على خلفية القصف، فيما تشهد أجواء ريف إدلب الجنوبي تحليقاً متواصلاً لطيران الاستطلاع الروسي.

وأشار المرصد السوري أمس السبت، إلى تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لغارات جوية على منطقة حرش جوزف في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن المنطقة تتواجد فيها مقرات عسكرية تابعة لمرتزقة تحرير الشام.