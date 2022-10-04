إصابة مواطنة واضرار في منازل بزركان جراء القصف العنيف للاحتلال التركي

يتعرض مركز ناحية زركان في مقاطعة الحسكة، وقرى تابعة لها، منذ ساعات لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

مراسلنا من الناحية أفاد أن القصف يتركز على الحيين الغربي والجنوبي في مركز الناحية بالتزامن مع قصف عنيف على الريف الشمالي والغربي والجنوبي للناحية.

المراسل أكد أن منازل المواطنين تعرضت لأضرار كبيرة جراء القصف، وذكر أن منزل المواطنين" إسماعيل خشمان، ومحمد سليمو" طالهما قذائف الاحتلال التركي وتسببت بأضرار كبيرة فيهما.

في حين أفاد المراسل بإصابة المواطنة آيشار حسين الكموري، في قرية مطمورة الواقعة في الريف الشمالي للناحية.

مراسل وكالتنا أكد أن قصف الاحتلال التركي يستمر بشكل عنيف على الناحية وقراها.

(سـ)

ANHA