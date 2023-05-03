إصابة مواطن في عامودا برصاص جنود جيش الاحتلال التركي

وأفاد أحد أقارب المصاب، لمراسلنا، بقيام جنود جيش الاحتلال التركي ، بإطلاق الرصاص الحي بين الساعة 14:00 - 14:30، على المواطن عبد العزيز دربو 49 عاماً، في قرية بهيرا، 5 كيلو متر غرب ناحية عامودا، ما أسفر عن إصابته ، بطلقة في ظهره، تم نقله إلى مشفى الشعب في ناحية عامودا، من قبل الأهالي.

وكان المواطن عبد العزيز دربو وآخرين توجهوا إلى أراضيهم الزراعية لسقايتها حين تعرضوا لإطلاق نار من قبل جنود جيش الاحتلال التركي، رغم أن الأرض الزراعية ليست بمحاذاة الحدود.

وبحسب المعلومات فقد تم إخراج المصاب عبد العزيز دربو من المشفى وهو في حالة مستقرة.

(ك آك)

ANHA