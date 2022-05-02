إصابة مواطن بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين بدرعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مواطناً أصيب بجروح، جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في مدينة نوى غربي درعا، حيث جرى نقله إلى مستشفى المدينة.

ويأتي ذلك، استمراراً للانفلات الأمني في مدينة درعا والذي تصاعد بشكل ملحوظ عقب إجراء حكومة دمشق برعاية روسية لما تسمى بـ "التسويات" أو "المصالحات".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ بداية العام الحالي، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 187 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 146 شخص، هم: 73 من المدنيين بينهم سيدتين و4 أطفال، و55 من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق من داعش و6 مجهولي الهوية وعنصر من المجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)