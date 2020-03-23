إصابة مسن في قصف الاحتلال التركي لقرية أم الحوش- تم التحديث

أفاد مراسلونا من المنطقة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في بلدة مارع المحتلة، قصفوا مساء اليوم قرية أم الحوش بمقاطعة الشهباء بالقذائف والصواريخ، وبنتيجتها أصيب المواطن محمود جعفر العبود البالغ من العمر 83 عاماً وهو من المكون العربي بجروح بالكتف والقدم، ونقل على إثرها إلى مشفى آفرين لتلقي العلاج، وحالته مستقرة بحسب الأطباء.

وعن لحظة اصابته قال المصاب محمود عبود جعفو لوكالتنا :"سمعت دوي قصف قوي، وعندما خرجت من الغرفة لأرى ماذا يحدث سقطت قذيفة قريبة من منزلي وتطايرت الشظايا وأصبت في جسدي ليتم إسعافي من قبل أهالي القرية إلى هنا".

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ANHA