إصابة مدنيين خلال تجدد الاشتباكات بين مرتزقة تركيا في ناحية بلبله في عفرين المحتلة

اندلعت الاشتباكات مرة أخرى مساء اليوم الخميس، بين مرتزقة "فيلق الشام وفرقة الحمزة" التابعين لجيش الاحتلال التركي، وذلك بعد توقفها خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة فإن عدداً من المدنيين بينهم مسنون ونساء أصيبوا خلال الاشتباكات المستمرة بين المجموعات المرتزقة في ناحية بلبله، دون التمكن من معرفة أسمائهم.

هذا واندلعت الاشتباكات بين مرتزقة فيلق الشام وفرقة الحمزة في ناحية بلبله، مساء أمس الأربعاء على خلفية تقاسم المسروقات التي استولوا عليها من منزل الأهالي المهجرين من ديارهم.

وتشير المصادر إلى أن المرتزقة يستخدمون كافة الأسلحة خلال الاشتباكات الدائرة بين التجمعات السكنية في الناحية.

يذكر أن الاشتباكات لا تزال مسترة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

(ف إ)

ANH