إصابة مدني جراء هجوم شنه الاحتلال التركي ومرتزقته على زركان

أفاد مراسلونا في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شنوا في الساعة الـ 4:30 من فجر اليوم، هجومًا على ناحية زركان جنوبي تل تمر وشرق سري كانيه في مقاطعة الحسكة.

مراسلنا أوضح أن الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا الناحية بالأسلحة الثقيلة، وعليه رد مقاتلو المجلس العسكري في ناحية زركان على مصدر القصف الذي تم بالتزامن مع شن الهجوم.

وقال مراسلنا: إن مقاتلي المجلس العسكري أحبطوا الهجوم، وأجبروا المرتزقة على الفرار من المنطقة.

وبحسب المعلومات فإن الهجوم أسفر عن إصابة مدني بجروح، ولم يتم التعرف على هويته.

ANHA