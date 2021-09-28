إصابة مدني برصاص الجندرمة التركية غرب كوباني

وأصيب المواطن محمد أحمد شيخو البالغ من العمر 55 عاماً، من قرية سفتك غربي مدينة كوباني برصاصة انطلقت من إحدى نقاط الاحتلال التركي على الحدود بين روج آفا وباكور كردستان، أثناء عمله في بستانه أمام منزله الكائن قرب الحدود.

ونقل المواطن محمد أحمد شيخو على الفور لمستشفى كوباني ليعمل الكادر الطبي على إخراج الطلقة من جسده، فيما لا يزال يرقد في المشفى بانتظار تحسن حالته الصحية.

وفي تصريح خاص لوكالتنا، قال المواطن المصاب محمد أحمد شيخو بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدفنا الجندرمة التركية لترهيبنا، بل يومياً نتعرض فيها للمضايقات من قبلهم، ولكننا أصبحنا على علم بمخططات دولة الاحتلال".

وأضاف: "كل ما فعلته هو أنني كنت أسقي بستاني، ويبدو أن عملي هذا أزعج الجندرمة التركية فقاموا بإطلاق الرصاص علي ولكنني نجوت من رصاصهم".

وفي الفترة الأخيرة كثفت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على المنطقة ومن بينها مدينة كوباني وريفها فتارة تقصف سيارات المدنيين بالطائرات المسيرة، وتارة تستهدف المدنيين قرب الحدود بالرصاص الحي من داخل أراضي باكور كردستان.

(ن ك/ج)

ANHA