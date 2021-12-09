إصابة مدني بقصف مرتزقة تركيا لقرية توخار بريف منبج – تم التحديث

أفاد مراسلونا من المنطقة، أن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في قرية توخار الكبير، قصفوا بالقذائف والمدفعية قرية توخار الصغير شمال شرق مدينة منبج، والتي أدت لإصابة المواطن عبد الحي البالغ من العمر 30 عام، ونقل على إثرها إلى مشافي منبج لتلقي العلاج.

هذا ولازال القصف مستمرا.

(ل)

ANHA