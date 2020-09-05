إصابة ما يزيد عن 200 شخص جراء انفجار في إيران

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن 217 شخصًا أصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام، كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غرب إيران.

وبحسب الوكالة، فإن الحادث نتج عن "إهمال" سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع وفيات.

هذا وتم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.

وقالت الوكالة إن 106 من المصابين مازالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

(ي م)