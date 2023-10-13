إصابة دبابة وسيارة عسكرية لجيش الاحتلال التركي في عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام، بخصوص العملية النوعية التي نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي جاء فيه:

"تواصل قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، عمليات الرد المشروع على هجمات واعتداءات الاحتلال التركي على مناطقنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا.

ومن ضمن ذلك:

بتاريخ ١١ تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت قاعدة الاحتلال التركي المُسماة بـ "المزرعة" في ريف عين عيسى، ولكن لم يَتُم التعرف على أعداد القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال، إلا أن قواتنا حققت إصابة مؤكدة في دبابة وسيارة عسكرية من نوع “تويوتا”، وجرى إخراجهما من قبل حاملة سيارات تابعة للقاعدة العسكرية، بالتزامن مع ذلك؛ تَم تدمير موقع عسكري للاحتلال، حيث دُمرَ فيه نظام المراقبة بالكاميرات".

(ل م)