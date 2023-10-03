إصابة عنصرين من قوات دمشق بهجوم إسرائيلي على دير الزور

دوى انفجارٌ عنيفٌ مساء أمس الاثنين، في منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبه أفاد مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق أنه "حوالي الساعة 23.50 من مساء يوم الإثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

وأوضح المصدر أن الاستهداف أدّى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتتمركز ضمن كتيبة الرادار قوات عسكرية جوية تابعة لقوات حكومة دمشق وجماعات موالية لإيران، حسب المرصد.

(د ع)