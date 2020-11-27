إصابة عنصر من القوات الحكومية برصاص مرتزقة تركيا في ريف كري سبي

وأفاد مراسلونا أن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في قرية بئر طماح بريف كري سبي/تل أبيض استهدفوا أحد عناصر القوات الحكومية بطلق ناري متفجر وذلك في قرية صارونج، ما أدى لإصابته بجروح بليغة في اليد اليمنى، بالإضافة الى تعرضه لعدة شظايا في الوجه وأنحاء الجسم.

وقال أحد عناصر القوات الحكومية المرافقين للمصاب لمراسل وكالتنا إن المرتزقة أقدمت على استهداف زميلهم أثناء تواجدهم في نقاطهم بقرية صارونج الواقعة 40 كيلو متر شرقي مقاطعة كوباني, وأدت إلى كسور وتشوه في اليد ونقل على إثرها الى مشفى كوباني لتلقي العلاج.

(س ع/ل)

ANHA