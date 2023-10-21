إصابة عناصر من قوات حكومة دمشق في درعا

استهدف مجهولون سيارة لقوات حكومة دمشق على الأوتوستراد الدولي قرب بلدة نامر في ريف درعا، أسفر عن إصابة عناصر وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وفلتاناً أمنياً كبيراً، وزيادة في معدل الاستهدافات والاغتيالات، أغلبها تستهدف عناصر من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة.

وتلقي الأحداث الأمنية بظلالها على أوضاع المدنيين وحياتهم اليومية، وسط تجاهل متعمد من قوات حكومة دمشق والأطراف المسيطرة على المنطقة منذ عام 2018، عن ضبط حالة الفلتان الأمني التي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم.

(س ع)