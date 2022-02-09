إصابة امرأتين في قصف الاحتلال التركي على قرية عرب حسن في ريف منبج- تم التحديث  

وشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً عنيفاً على قرية عرب حسن الواقعة في ريف منبج الشمالي الغربي، مما أسفر عن إصابة امرأتين، وهما: خديجة علو (٢٣ عام) وريهام الحسين (١٨ عام).

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف عنيف يشنه الاحتلال على ريف مدينة منبج الغربي، ريف مدينة الباب الشرقي، ريف ناحية زركان الشمالي.

حول تفاصيل القصف؛ تحدث لوكالتنا، خال المصابة خديجة علو، علي بكار العبيد، وقال: "كنا جالسين لتناول الغداء وإذا بقذيفة نزلت علينا، بعدها بقليل نزلت قذيفة ثانية, وقد قمنا بالاختباء، إلا أن الفتاتين (خديجة علو وريهام الحسين) أصيبتا".

واستنكر العبيد القصف التركي الذي يستهدف المواطنين الآمنين، معرباَ عن رفضه القاطع لهذه الهجمات، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم قصفنا فيها، فقد أُمطِرت علينا أكثر من 35 قذيفة في القرية".

(س ر)

ANHA