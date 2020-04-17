إصابة أكثر من ١٠٠٠ بحار فرنسي بكورونا

الوزيرة الفرنسية كانت تتحدث في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، وأوضحت أنه تم إجراء 2100 فحص، وأنه تأكدت حتى الآن إصابة 1081 بحار بكورونا المستجد.

وأفادت بارلي أن الأعراض ظهرت على 545 عنصر، وأنه تم نقل 24 بحارا إلى المستشفى العسكري في مدينة تولون، في جنوب شرق فرنسا، وأن أحدهم في العناية المركزة، كما ذكّرت أنه تم وضع البحارة الحاملين للفيروس في الحجر لأسبوعين، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم تظهر بعد نتائج جميع الفحوص.

وكانت حاملة الطائرات قد وصلت، وعلى متنها 1700 عنصر تتركز الإصابات في صفوفهم، إلى ميناء تولون يوم الأحد قبل أسبوعين من انتهاء مهمتها التي تمتد ثلاثة أشهر، وأوضحت الوزيرة أنها قررت إنهاء مهمة حاملة الطائرات، على الفور، يوم 7 نيسان/ابريل، فور إعلامها باكتشاف 36 إصابة على متنها، وأضافت بارلي أنه سيتم، في المستقبل، فرض حجر على عناصر الجيش قبل انطلاقهم للمشاركة في مهمات خارجية.

المصدر: وكالات