إصابة أحد افراد طواقم الصليب الأحمر الدولي في مخيم الهول

أصيب أحد أفراد طواقم الصليب الأحمر الدولي، العاملة في مخيم الهول في مقاطعة الحسكة في هجوم لخلية لمرتزقة داعش، في ثالث هجوم يستهدف العاملين في السلك الطبي في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال أقل من 24 ساعة.
خبر 2022-01-12T13:49:00 الحسكة

ونقل مراسلنا عن مصدر في مخيم الهول، قوله إن طبيباً في منظمة الصليب الأحمر الدولي تعرض، اليوم، لهجوم بآلة حادة من قبل خلية نائمة تابعة لمرتزقة داعش بنية قتله.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الطبيب يدعى آلاجي وهو أثيوبي.

بعد الهجوم، سحب الصليب الأحمر الدولي طاقمه من مخيم الهول إلى مكان آخر، وفقاً لما ذكره مراسلنا.

مساء أمس، فقد مسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي حياته، في مخيم الهول، بعد مهاجمته من قبل خلية لداعش أثناء وجوده في نقطته الطبية.
أيضا مساء أمس، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الطبيب عبد المفضي في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

(أم/م)

ANHA


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