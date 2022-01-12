إصابة أحد افراد طواقم الصليب الأحمر الدولي في مخيم الهول

ونقل مراسلنا عن مصدر في مخيم الهول، قوله إن طبيباً في منظمة الصليب الأحمر الدولي تعرض، اليوم، لهجوم بآلة حادة من قبل خلية نائمة تابعة لمرتزقة داعش بنية قتله.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الطبيب يدعى آلاجي وهو أثيوبي.

بعد الهجوم، سحب الصليب الأحمر الدولي طاقمه من مخيم الهول إلى مكان آخر، وفقاً لما ذكره مراسلنا.

مساء أمس، فقد مسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي حياته، في مخيم الهول، بعد مهاجمته من قبل خلية لداعش أثناء وجوده في نقطته الطبية.

أيضا مساء أمس، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الطبيب عبد المفضي في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

(أم/م)

ANHA