إصابة عدد من المواطنين ودعوات للانتفاض بوجه الاحتلال التركي في المناطق المحتلة

رفعت شركة الكهرباء التركية AK-ENERGY التي تغذي المناطق السورية المحتلة بالكهرباء، سعر كيلو الواط للكهرباء المنزلي من 3,20 ليرات تركية إلى 5 والكهرباء التجاري من 4,75 إلى 6 ليرات، وذلك في عموم المناطق المحتلة، من سري كانية وحتى عفرين وصولاً إلى إدلب.

وأثار ارتفاع أسعار الكهرباء رفضاً شعبياً، وإغلاق شركات الكهرباء في تلك المنطقة، إلى جانب دعوات للتظاهر ضد السياسات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق السكان.

ومن جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة في ساعات المساء المتأخرة من يوم أمس، واستمرت حتى صباح اليوم السبت، بين مرتزقة ما تسمى "الحمزات"، وأبناء عشيرة الشمر في بلدة البزاعة بريف مدينة الباب المحتلة، في ريف حلب الشرقي، على خلفية مقتل أحد أبناء العشيرة.

فيما أصيب 3 أشخاص من أهالي مدينة الباب جرّاء اندلاع اشتباك آخر بين مجموعتين من مرتزقة الاحتلال التركي في مركز المدينة مساء أمس، على صرف الأموال.

والمصابون هم كل من "مصطفى واكي ـ عبد العزيز واكي ـ الحاج علي الواكي"، ونقلوا على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الباب.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة ما تسمى "السلطان سليمان شاه"، المصنفة على لائحة العقوبات الأميركية، ومرتزقة "نور الدين الزنكي" في مركز ناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلة، على خلفية الدعوة إلى التظاهر ضد العقوبات الأميركية.

(ج س/س ر)

ANHA