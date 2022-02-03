إصابة عدد من المواطنين جراء هجوم تركي على الدرباسية - تم التحديث

وشن جيش الاحتلال التركي صباح اليوم هجوماً بالأسلحة الثقيلة على أطراف ناحية الدرباسية. أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المواطنين.

كما استهدف الهجوم سيارة. أدى الهجوم إلى أضرار كبيرة في السيارة. لم يتضح حتى الآن فيما إذا تعرضت السيارة لهجوم جوي أو بري.

بحسب المعلومات الواردة من المنطقة فإن التوتر لا يزال قائماً.

وبحسب المعلومات الأولية التي وردت من المنطقة، قيل إن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي استهدفت سيارة، لكن لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بخصوص استهداف السيارة. ولم تصدر المؤسسات الأمنية أي بيان حول الحادثة حتى لحظة إعداد الخبر.

(م)

ANHA