إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار في جدّة أثناء وجود القنصل الفرنسيّ

وصرّح المتحدّث الإعلامي لإمارة منطقة مكّة المكرمة سلطان الدوسري، بأنّ "الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق في حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة".

وأضاف أنّه نجم عن الاعتداء إصابة أحد موظّفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مشيراً إلى أنّ الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وجاء الحادث خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ممّا أدى إلى وقوع عدد من الجرحى".

وندّدت الخارجية بـ "حزم بالعمل الجبان غير المبرّر".

(ي ح)