إصابة عامل في بلدية الشعب بالحمرات في هجوم على مبنى البلدية

استهدف صباح اليوم، مجهولان يستقلان دراجة نارية، مبنى بلدية الشعب في بلدة الحمرات بالريف الشرقي في الرقة، بالأسلحة الرشاشة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا، فإن الهجوم أسفر عن إصابة عضو لجنة الخدمات في البلدية، عبد العزيز الناصر، بثلاث طلقات نارية، نقل على إثرها إلى مشفى الفرات لتلقّي العلاج.

ووفق ما نقله المراسل عن العاملين في البلدية، فإن مبنى البلدية تعرض للهجوم حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، ونفّذا الهجوم بأسلحة رشاشة.

هذا وقد لاذ المنفّذان بالفرار، وعلى إثرها تدخلت قوى الأمن الداخلي، وبدأت بملاحقتهما والكشف عن تفاصيل الهجوم.

( أ ع /سـ)

ANHA