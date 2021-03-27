إصابة 9 عناصر من الدفاع الوطني بانفجار لغم في دير الزور

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة 9 عناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق جراء انفجار لغم أرضي، استهدف حافلة تقلهم في محيط منطقة فيضة “ابن موينع” ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تنتشر خلايا مرتزقة داعش في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار المرصد السوري أمس، إلى مقتل 7 من قوات حكومة دمشق، وجرح 3 آخرين، في هجوم لمرتزقة داعش استهدف مواقع في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1369 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

(ش ع)