إصابة 6 من قوات حكومة دمشق في القصف التركي على قرية أم الكيف غرب تل تمر- تم التحديث

أفاد مراسلنا بإصابة 6 من قوات حرس الحدود التابع لقوات حكومة دمشق في قرية أم الكيف غرب تل تمر، جراء القصف التركي العنيف الذي يستهدف القرية منذ الساعة الرابعة فجراً.

وبحسب المراسل فإن المصابين هم محمد عمر العمر، وأسامة محمود جرماني، وذو الفقار السيد، ومحمد برزان، وعلي عموري كنعان، وزاهر كزخستية.

فيما نقل المصابون الـ 6 إلى مشفى الشهيدة ليكرين في مركز ناحية تل تمر.

هذا وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الكيف بقرابة الـ100 قذيفة صاروخية، متسبباً بأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين وتضرر شبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن الناحية.

(د أ/ س ر)

ANHA