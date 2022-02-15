إصابة 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال في القصف التركي المتواصل على تل رفعت-تم التحديث

وقال مراسلنا، فراس إبراهيم الموجود في ناحية تل رفعت إن الحصيلة الأولية للجرحى جراء القصف التركي المستمر على الناحية بلغت 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال. وعرف من الأطفال المصابين "سيبان مصطفى بكر البالغ من العمر 9 سنوات وأصيب بجروح في فروة الرأس، والطفل إبراهيم محمد عبدو البالغ من العمر 8 سنوات، وأصيب بجروح في الساق" ونقلوا إلى مشفى تل رفعت حيث جرت معالجتهم.

ويأتي القصف التركي على مركز الناحية بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وفي الـ 20 من كانون الثاني الفائت وبالتزامن مع الذكرى الرابعة للهجوم التركي على مقاطعة عفرين، استهدف جيش الاحتلال التركي مظاهرة منددة بالاحتلال في مقاطعة الشهباء.

(م)

ANHA