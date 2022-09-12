إصابة 4عناصر من قوات حكومة دمشق بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لـ "فرع الأمن العسكري" التابع لقوات حكومة دمشق، وذلك ضمن بلدة المزيريب بالريف الغربي لمدينة درعا، الأمر الذي أدى لإصابة 4 عناصر بجراح، نُقلوا على إثرها إلى المشفى، بالإضافة لأضرار مادية في السيارة المستهدفة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتصاعدت حدة القتل والاغتيالات في مدينة درعا بعد أن أخضعت حكومة دمشق المنطقة لما تسمى "التسويات"، الأمر الذي يثبت مدى هشاشة المصالحات التي فرضتها الأولى على المنطقة والتي لم تجلب سوى فوضى أمنية واحتقاناً شعبياً ضد أجهزتها وحكمها.

ويرى مراقبون للشأن السوري أن "التسويات" لا تشكل حلاً حقيقاً مهما صمدت لأنها أساساً لا تعالج أسباب التصادم الفعلي بين الحكومة والشعب، والمتمثلة في الاعتراض على نظام الحكم المطلق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 376 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 316 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر تابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

(د ع)