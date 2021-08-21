إصابة 41 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

ونقل مراسلنا عن وزارة الصحة، أنه:" جرى إصابة 41 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، بينهم 10 أطفال". مبينة أن "هناك إصابتان في وضع حرج، إحداهما لطفل (13 عامًا) برصاصة في رأسه".

وأشار مراسلنا إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مئات الشبان الذين شاركوا في المسيرات على الحدود، قرب السياج الأمني شرقي مدينة غزة.

وأقيمت المسيرات، إثر دعوات من الفصائل الفلسطينية في غزة في الذكرى الـ "52 لإحراق المسجد الأقصى"، تحت اسم "سيف القدس لن يُغمد"، وتزامنًا مع استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الحرب الأخيرة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في تصريحات له "ماضون بكل قوتنا وإمكانياتنا لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة ونستمد من ذكرى حريق الأقصى معاني تحقيق النصر وتحرير الوطن قريبا بإذن الله. وإذا فرضت علينا المواجهة نحن قادرون على نيل النصر وهزيمة العدو الصهيوني".

فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالرد على "المسيرات الحدودية".

(ع م)