إصابة 4 مواطنين نتيجة الهجوم التركي على الحسكة

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام بخصوص استهداف معمل لمواد البناء في بلدة صفيا بمدينة الحسكة.

وجاء في البيان: "استمراراً في سياسة العدوان الاحتلال التركي في استهداف مناطقنا، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول بثلاثة قذائف، معملاً لمواد البناء في بلدة صفيا، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص مدنيين بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

إن هذه الاستهدافات المستمرة، تزيدنا إصراراً وعزيمة على مواصلة النضال، لإفشال كافة المخططات التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار مناطقنا".

(أ ب)