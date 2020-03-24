إصابة 4 مدنيين أثناء تصديهم لمحاولة مرتزقة تركيا سرقة أغنامهم

وأفادت مصادر من داخل مدينة كري سبي/تل أبيض بوصول 4 مصابين إلى مشفى تل أبيض الوطني أصيبوا بطلقات نارية وشظايا قنابل يدوية أطلقها عليهم مرتزقة ما يسمى "فيلق المجد" التابعين للاحتلال التركي.

وفي تفاصيل الحادثة أشارت المصادر إلى أن مجموعة ‏من مرتزقة فيلق المجد التابع لتركيا حاولت مساء اليوم سرقة أغنام تعود ملكيتها لأحد الأهالي في قرية السكرية بريف تل أبيض الغربي، وعند دخول المرتزقة إلى حوش الغنم أحس صاحب المنزل بهم وحاول التصدي لهم، كما اجتمع أهالي القرية ضد المرتزقة، وعلى إثرها أقدم المرتزقة على إطلاق النار على الأهالي ورمي قنابل يدوية عليهم ليتمكنوا من الفرار، وبنتيجتها أصيب 4 من أهالي القرية بجروح حرجة.

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ANHA