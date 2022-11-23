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إصابة 3 مواطنين في استهداف مسيرة تابعة للاحتلال التركي لسيارتهم

أصيب 3 مواطنين في قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي لسيارتهم في قرية مصرف التابعة لمدينة قامشلو.
خبر 2022-11-23T13:12:00 قامشلو

واستهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال سيارة المواطنين في قرية مصرف مما أدى إلى إصابة 3 كانوا يستقلون السيارة.

(م)

ANHA


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