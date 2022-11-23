إصابة 3 مواطنين في استهداف مسيرة تابعة للاحتلال التركي لسيارتهم أصيب 3 مواطنين في قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي لسيارتهم في قرية مصرف التابعة لمدينة قامشلو.