إصابة 3 مواطنين في استهداف مسيرة تابعة للاحتلال التركي لسيارتهم أصيب 3 مواطنين في قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي لسيارتهم في قرية مصرف التابعة لمدينة قامشلو. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 13:12 2022-11-23T13:12:00 قامشلو واستهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال سيارة المواطنين في قرية مصرف مما أدى إلى إصابة 3 كانوا يستقلون السيارة. (م) ANHA إقرأ أيضاً أهالي ريف الدرباسية يحرقون مدرعة روسية احتجاجا على تواطؤها مع دولة الاحتلال رشق أهالي ريف ناحية الدرباسية قبل قليل دورية للقوا... الاحتلال التركي يقصف قرية كرقحفك شرق كركي لكي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية كرقح... بالقنابل الفراغية المحرمة دولياً.. الاحتلال التركي يقصف مخيم عين عيسى وطريق M4 يقصف جيش الاحتلال التركي مخيم عين عيسى وطريق M4 الد...