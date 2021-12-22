إصابة 3 مواطنين آخرين بقصف الاحتلال التركي على بلدة زركان- تم التحديث

وأفاد مراسلنا من بلدة زركان شمال مدينة الحسكة، أنه ونتيجة القصف المستمر على بلدة زركان وقراها، أصيب 3 مدنيين آخرين من أهالي البلدة، وهم كل من "جميل العيسى، بشار جميل العيسى، خضر أحمد عكلة" ونقلوا إلى مشافي ناحية الدرباسية.

يذكر أنه كان قد أصيب مساء اليوم أيضا كل من المواطنين "بشير عطيوي، وعبد الكريم الحامد، وفاطمة علي محبوب والمواطن سعيد فتاح" وتم نقلهما جميعا إلى مشافي ناحية الدرباسية.

هذا وتتعرض بلدة زركان لاستهداف بالرشاشات الثقيلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. والذي يطال منازل المدنيين في تلك الأحياء. بالإضافة إلى تعرض كل من قرى "دادا عبدال الواقعة شمال غربي البلدة الربيعات والمحرمة" لقصف بالقذائف والصواريخ بشكل مكثف.

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ANHA