إصابة 3 مدنيين في قصف تركي على أميدي بباشور كردستان

وقال مصدر في قضاء العمادية(أميدي) لوكالة rojnews، إن الطائرات التركية قصفت صباح اليوم، قريتين تابعتين لقضاء أميدي الواقع شمال محافظة دهوك.

وأفاد المصدر أن القصف أسفر عن احتراق مساحات من الحقول والأراضي الزراعية، واستهدف سيارة مدنية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلونها.

وتشهد سماء مناطق بهدينان تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية والاستطلاع التركية.

ويذكر أن مدير مدرسة قرية كانيه مزن في ناحية كانيه ماسي بدهوك، الأستاذ “خالد عبد الرحمن”، استشهد جراء قصف جوي تركي يوم 19 آب الفائت.

وسقط خلال العامين الأخيرين عشرات المدنيين بين شهيد وجريح جراء الهجمات التركية المستمرة على طول الحدود في هولير ودهوك، وأخرى في السليمانية، وسط غياب موقف فعلي من جانب الحكومة العراقية و صمت حكومة باشور كردستان.

(سـ)