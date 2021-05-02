إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

ذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن 3 إسرائيليين أصيبوا بجراح مختلفة في عملية إطلاق نار قرب مدينة نابلس، مشيرة إلى أن حالة اثنين من المصابين خطيرة.، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي: " جرى إطلاق النار من سيارة مارّة لاذت بالفرار".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يجري عمليات بحث عنها. وأضاف أنه أطلق عيارات نارية عليها.

وأغلق الجيش محيط المنطقة، ونصب حواجز للبحث عن المنفذين.

فيما نقل مراسلنا عن مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس في أعقاب العملية وبدء عمليات مطاردة المنفذين.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في حسابه على "تويتر"، إنّ "الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لن تهدأ حتى القبض على الإرهابيين الذين نفّذوا العملية".

بينما قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنّ قوات "الأمن تطارد الإرهابيين، وإنني متأكد بأنها ستلقي القبض عليهم في أسرع وقت. لن نسمح للإرهاب برفع رأسه وسنضرب أعداءنا بقوة".

فيما باركت الفصائل الفلسطينية في بيانات مختلفة العملية، ووصفتها بأنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال".

وبعد فترة قليلة من العملية، ذكرت تقارير إسرائيلية أن عبوة ناسفة بتحكم عن بعد انفجرت على بعد 20 متراً من سيارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية، دون أن يسفر الحدث عن إصابات.

وصباح اليوم، الأحد، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مسنة فلسطينية، (60 عاما)، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية، ووصفت إصابتها بالخطيرة.

(ع م)