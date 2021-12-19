إصابة 3 عراقيين إثر تعرضهم للضرب ومحاولات اغتيال في مخيم الهول

وأفاد مراسلنا من ناحية الهول، 45 كم شرق مدينة الحسكة، بتعرض عراقيين اثنين في القطاع الثالث المخصص للعراقيين ضمن مخيم الهول، للضرب بالعصي وخراطيم معدنية، اليوم، أسفر عن إصابتهم بإصابات بليغة في الرأس.

وتعرض لاجئ عراقي آخر في القطاع الأول للإصابة بطلق ناري، ليرتفع بذلك عدد المصابين خلال العام الجاري بدافع القتل إلى 44 إصابة.

وأشار نقلاً عن مسؤولين أمنيين في المخيم، أن المصابين العراقيين في القطاع الثالث هما "منذر أسعد علي، وعمر أسعد علي"، وأن من تعرض للإصابة بطلق ناري هو العراقي "مزهر جدعان" يبلغ من العمر 31 عاماً.

ويعد العام الجاري من أكثر الأعوام دموية في مخيم الهول الأخطر في العالم، بعد أن شهد خلال العام الجاري وقوع 128 جريمة قتل، ويرتفع مع حالات الإصابة هذه، عدد المصابين المستهدفين بدافع القتل إلى 44 حالة، وإحراق 13 خيمة عمداً، حسب إحصائيات وثقتها وكالتنا في تقرير بداية الأسبوع الفائت.

يضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الأول الجاري، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(أم)

ANHA