إصابة 18 شخصاً بانفجارين قرب محطة للحافلات بالقدس

ذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة اليوم الأربعاء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة 18 شخصا بدرجات متفاوتة في الانفجارين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".

ولفتت إلى أن قوات معززة من الشرطة والإنقاذ تحت قيادة قائد لواء أورشليم القدس وصلت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة والبحث عن الجناة، كما تم إجلاء 3 مصابين بإصابات طفيفة من مكان الحادث لتلقي العلاج.

وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيتي غانتس يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية بعد انفجاري القدس".

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه "سيتم التحقق من جميع الحافلات في القدس، وما إذا كان هناك منفذ واحد أو أكثر في مكان الهجوم"، مؤكدا أيضا أنه "سيتم تفعيل جميع الكلاب البوليسية في إسرائيل على المستوى الوطني لفحص البضائع والحوادث الأخرى".

في السياق ذاته، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الشرطة تشتبه بأن شخصا على دراجة كهربائية قام بوضع هذه العبوات ولاذ بالفرار قبل تفعيلهما"، مشيرة إلى أن الشرطة وفرق المتفجرات تقوم بعمليات تمشيط في القدس خشية وقوع انفجار ثالث.

(م ش)