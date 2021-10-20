إصابة 15 شخصًا باستهداف حوثي على مأرب والسعودية تعلن اعتراضها هجومًا على جازان

واستهدف الحوثيون، اليوم الأربعاء، منطقة- يقال إنها حي سكني- قرب معسكر الصحن شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا، وفق ما أفادته شبكة العربية الحدث.

على صعيد متصل، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان جنوب السعودية.

وقبل يومين، أعلن الجيش اليمني تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع معارك عنيفة مع الحوثيين.

ويأتي هذا التصعيد على الرغم من الحديث عن تفاهم سعودي – إيراني على تهدئة الأوضاع في اليمن وذلك، تمهيدًا للوصول إلى تقارب شامل بين البلدين اللذين يجريان محادثات منذ بداية العام.

(د ع)