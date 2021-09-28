إصابة 15 شخص في انفجاريين متتالين في المناطق المحتلة

أصيب 15 شخص جراء انفجارين متتاليين في مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة شرقي حلب.
خبر 2021-09-28T11:45:00 مركز الأخبار

وقال مرسلنا نقلاً عن مصادر محلية، أن أحد الانفجارين وقع بالقرب مما يعرف بالمجلس المحلي في مدينة جرابلس المحتلة.

(م)

ANHA


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