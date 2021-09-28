إصابة 15 شخص في انفجاريين متتالين في المناطق المحتلة أصيب 15 شخص جراء انفجارين متتاليين في مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة شرقي حلب. خبر 28 أيلول 2021, الثلاثاء - 11:45 2021-09-28T11:45:00 مركز الأخبار وقال مرسلنا نقلاً عن مصادر محلية، أن أحد الانفجارين وقع بالقرب مما يعرف بالمجلس المحلي في مدينة جرابلس المحتلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً المنتدى الدولي للمياه: تضاؤل منسوب نهر الفرات هو أكبر أشكال العدوان على السوريين والعراقيين أكد مختصون في الشؤون البيئية خلال الجلسة الـ 4 للمن... "خفض التصعيد".. استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا شهدت محاور التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب في ريف... إصابة 12 شخصًا في الغارات المجهولة على مواقع إيرانية بريف دير الزور أدى الاستهداف الجوي على مواقع المجموعات الموالية ... الموقع القديم