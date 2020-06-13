إصابة 140 جندي للاحتلال التركي بفيروس كورونا في عفرين وإدلب‎

وأعلن والي هاتي رحمي دوغان في حفل افتتاح شارك فيه أمس، إن 140 جندياً من جيش الاحتلال التركي في سوريا أصيبوا بفيروس كورونا، وفق ما نقلت الصحف التركية عنه.

وبحسب دوغان فأن 120 عنصراً أصيبوا في عفرين، فيما تم تسجيل 20 حالة إصابة في إدلب.

وأدّعى أنه "لم تسجل أي حالات في صفوف المدنيين" في المناطق التي تحتلها تركيا.

فيما نفت ولاية هاتاي في بيان توضيحي تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الأهالي في منطقتي عفرين وإدلب المحتلتين من قبل تركيا.

وقالت الولاية في بيان لها، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ولاية هاتاي بلغ 320 حالة، مشيرة إلى أن "مستشفيات الولاية عالجت إصابات مؤكدة لعسكريين ومدنيين جاءت من ولايات تركية أخرى".

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت، مساء الجمعة، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 1195 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

(آ س)