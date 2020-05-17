إصابة 11 رجل إطفاء في انفجار ضخم في لوس أنجلوس

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس إيريك سكوت إن الضحايا مصابون بحروق لم تُعرف درجة خطورتها بعد.

وأضاف إن فرق الإطفاء دُعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو، موضحاً أن "انفجاراً كبيراً حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة" بحسب شبكة سكاي نيوز.

وكان الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانغ، صرّح أن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو، وسط مدينة لوس أنجلوس.

هذا وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان، أنه "تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".

(ش ع)