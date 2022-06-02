إصابات  وأضرار مادية جراء عاصفة ضربت إقليم الفرات ومنبج

ويشهد إقليم الفرات ومدينة منبج عاصفة هوائية رملية منذ ظهر اليوم الخميس، حيث أدت العاصفة التي ضربت مدينة كوباني إلى سقوط جدار أحد المنازل بالقرب من كازية مصطفى درويش، شرقي المدينة؛ على طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام وجدتها، بحسب شهود عيان تحدثوا لوكالتنا.

وقال شهود عيان إن الطفلة وجدتها أسعفتا على الفور إلى مشافي مدينة منبج عقب الحادثة، نظراً لحالتهما الحرجة.

كما ورصد مراسلو وكالتنا عدداً من المواقع ضمن أحياء مدينة كوباني؛ حيث سقط عدد من الأشجار المعمرة وأغلقت بعض الطرق.

وفي مدينة منبج أصيبت إيمان الحسين البالغة من العمر 35 عاماً والطفل إياد الفيصل الحمادي 14 عاماً في قرية أم السطح جراء العاصفة التي أدت لسقوط جدار المنزل عليهم.

وحسب ما أفاد به الأطباء أن إيمان الحسين لديها كسور في عظمة الفخذ, أما الطفل إياد الحمادي فكسر في الساق, وأن المصابين بحاجة لعملية جراحية.

(كروب /سـ)

ANHA