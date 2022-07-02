إصابات وخسائر.. هجوم إسرائيلي على جنوب طرطوس

وقال مصدر عسكري إنه "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس"، بحسب ما أفادته وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وأضاف المصدر إن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".

ويشار إلى أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لقوات حكومة دمشق ومجموعات موالية لإيران لكن وتيرتها تسارعت مؤخراً.

(ل د)