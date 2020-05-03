إصابات كورونا.. حصيلة ترتفع في تركيا و روسيا والهند وتنخفض في أوروبا

وبحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ٣،٥٢٠،٨٨٩شخص، فيما توفي ٢٤٦،٢٨٢ مصاب.

وفي روسيا سجلت أكثر من 10 آلاف إصابة خلال اليوم الأخير، في أعلى ارتفاع يومي منذ بدأ تفشي الفيروس في البلاد.

وشهدت الهند أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات، إذ اقترب عدد حالات الإصابة في البلاد من 40 ألفا، بعد تسجيل 2600 حالة إصابة جديدة، وبلغت حصيلة الوفيات 1301 حالة، مع تسجيل 83 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، أن العدد إجمالي للإصابات بالفيروس زاد 1670 ليصل إلى 126045 وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وفي إسبانيا أشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 حالة، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 آذار.

أدنى حصيلة في إيطاليا

وسجلت إيطاليا اليوم الأحد أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ 10 آذار الماضي، برصد 174 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقابل 474 وفاة يوم أمس.

وأكدت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغ بذلك 28884 حالة وفاة، أي ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا انخفاضا ملموسا أيضا ووصل إلى 210717 إصابة، بتسجيل 1389 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية مقابل 1900 يوم أمس.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة الإيطالية للشروع في تخفيف القيود الصارمة غير المسبوقة التي تم فرضها لكبح جماح العدوى.

وشهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم الأحد انخفاضا حادا بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم أمس.

انخفاض الوفيات في بريطانيا

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد أنها سجلت خلال اليوم الأخير 315 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في مقابل 621 وفاة يوم أمس، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة.

(ي ح)