إصابات كورونا.. حصيلة مرتفعة في روسيا والهند

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 4,907,135 حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320,392، فيما تعافى 1,916,798.

وسجلت روسيا 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف.

وتخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف، فيما أصبح عدد إصابات كورونا في تركيا 150 ألف إصابة.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا في مصر إلى 645، والإصابات إلى 12764.

وسجلت العراق150 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات.

وسجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، فيما سجلت الأردن 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة.

وأعلنت السعودية عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

(ش ع)